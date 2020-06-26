«سكي دبي» يستأنف نشاط التزلج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنف «سكي دبي مول»، بالتعاون مع أكاديمية متزلجي الإمارات، نشاطه الرياضي بعد توقف دام عدة أشهر، برعاية اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية الذي يترأسه الدكتور أحمد مبارك المزروعي.

وبدأ «المنحدر الثلجي الوحيد» في المنطقة باستقبال المتزلجين المحترفين والهواة، والجمهور، مع تطبيق أعلى معايير السلامة العامة من خلال التباعد الاجتماعي، والإجراءات الاحترازية للوقاية الشخصية، والتعقيم المستمر.

وقال هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، إن الاتحاد حريص على تطبيق معادلة تضمن عودة الأنشطة الرياضية، وتحافظ في الوقت نفسه على سلامة الرياضين.

وأضاف القبيسي أن الإجراءات المتبعة حالياً في «سكي دبي» تضمن السلامة العامة، وتعتبر من أعلى المعايير العالمية لتمنح الرياضين الفرصة الكاملة لممارسة نشاطهم الرياضي في بيئة آمنة، وخالية، من أي عوارض صحية.