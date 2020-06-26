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خورفكان يرغب في ضم الشحي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: نزار جعفر
أبدى خورفكان رغبته في التعاقد مع اللاعب محمد سعيد الشحي، (32 عاماً)، قادماً من الشارقة في صفقة انتقال حر، وتفيد المتابعات بأن المفاوضات بين الطرفين قطعت شوطاً كبيراً وفي انتظار الإعلان الرسمي، خاصة بعد انتهاء عقد الشحي مع الملك الشرقاوي الذي أمتد موسمين، وتأتي هذه الخطوة من أجل دعم صفوف النسور خلال الموسم الجديد، لاسيما وأن الشحي يعد من اللاعبين المميزين وأصحاب الخبرة.
يذكر أن الشحي بدأ مسيرته الكروية بنادي الوحدة الذي بقي فيه لمدة 12 عاماً، قبل الانتقال لصفوف الشارقة الموسم الماضي.

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