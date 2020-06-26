آيرلند نجم سيتي أيقونة فيرنانديز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

لم يكن ستيفن آيرلند لاعب وسط مانشستر سيتي السابق نجماً لامعاً مثل واين روني وستيفن جيرارد في البرمييرليج أو ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في الليجا في أواخر الألفينيات؛ لكنه كان أيقونة لنجم الجار مانشستر يونايتد الحالي البرتغالي برونو فيرنانديز المنتقل من سبورتنج لشبونة في الشتاء، مقابل 55 مليون جنيه استرليني.

وكشف النجم الأيرلندي السابق (33 عاماً) والذي هو حالياً من دون أي ناد عن وجود بوستر له عند برونو، وأنه كان دائماً يشتريه في لعبة «فوتبول مانجر» الطريف أن برونو وآيرلند يعيشان على بعد 3 منازل الآن في مدينة مانشستر وأصبحا من الأصدقاء المقربين لبعضهما منذ انتقال برونو لإنجلترا، وقال آيرلند الذي أمضى 9 سنوات في سيتي: «برونو فيرنانديز قال لي إنه كان عنده بوستر لي وهو طفل وأنه كان دوماً يختارني عندما يلعب (فوتبول مانجر)، دهشت عندما علمت ذلك وقلت له: أنت لديك بوستر لي؟ وأنت كنت تشتريني في اللعبة ؟ «وجدت هذا غريباً فعلاً»، وعلى الرغم من ولاء برونو لعشاق اليونايتد فإن آيرلند كشف عن تعاونهما؛ للمحافظة على اللياقة فترة أثناء الحجر المنزلي وأضاف: «برونو عرض علي أيضاً التمرن مع ابني جيكوب».