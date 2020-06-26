بعد غياب 30 عاما.. ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي بعد تعثر السيتي أمام تشيلسي

كتب: ضياء السقا

توج ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري، محمد صلاح، بلقب الدوري الإنجليزي، بشكل رسمي، مستفيدا من خسارة مانشستر سيتي على يد تشيلسي، بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن ختام منافسات الجولة الـ31 من المسابقة.

وبذلك حصل ليفربول على لقبه التاسع عشر في تاريخه، والأول منذ 30 عاما و58 يوما، ليقلص الفارق إلى لقب واحد فقط بينه وبين مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويليهما أرسنال في المرتبة الثالثة برصيد 13 لقبا.

وتوقف رصيد مانشستر سيتي بعد هذه الهزيمة عند 63 نقطة، وفَقَدَ رسميا لقب بطل "البريمير ليج" لصالح ليفربول مبكرا، قبل سبع جولات من نهاية الدوري، بعد أن أصبح "الريدز" المتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 86 نقطة، بعيدا عن متناوله بفارق 23 نقطة.

ويدين فريق ليفربول بالفضل في حسم اللقب لصالحه الليلة، للاعبين، الأمريكي كريستيان بوليسيتش، والبرازيلي ويليان، اللذين أحرزا هدفي "البلوز"، في الدقيقتين (36، و78 من ضربة جزاء) على الترتيب.

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بينما سجل اللاعب البلجيكي هدف السيتي الوحيد، في الدقيقة 55، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة، وضع الكرة في المقص الأيسر، ولكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة.

وأكمل السيتي اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه البرازيلي فرناندينهو، الذي تسبب في ضربة الجزاء بصد الكرة بيده ومنعها من دخول المرمى، في الدقيقة 77 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

يذكر أن محمد صلاح ينافس بقوة على لقب هداف الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي بعد أن وصل للهدف رقم 17 محتلا المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي خلف جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي متصدر هدافي البريميرليج برصيد 19 هدفًا.

وحقق الفرعون ثاني ألقابه مع ليفربول، بعد أن فاز في العام الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام.