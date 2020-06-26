شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب طنطا: قلق من تفشى فيروس كورونا بين اللاعبين.. والبدرى "مظلوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى أيمن المزين المدير الفني لطنطا قلقه من تفشي فيروس كورونا بين لاعبي فريقه بعد خضوع 7 من مسئولي الجهاز التنفيذي بالنادي لفحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك لمخالطتهم لـ3 لاعبين و2 من الجهاز الفني لفريق كرة القدم المصابين بفيروس كورونا.

وقال أيمن المزين في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"تم عزل المصابين فى المنزل وسيخضعون لبروتوكول العلاج المنزلي ومتابعتهم يوميا، فى الوقت الذي لم يتحدد فيه موعد إجراء تحليل المسحة الثانية للمصابين"

Advertisements

وتابع أيمن المزين أن حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني ظُلم بعد تفشي فيروس كورونا عقب تعيينه بفترة قصيرة مؤكداً أنه مدرب يملك خبرات كبيرة وسينجح في قيادة الفراعنة خلال الفترة المقبلة وأضاف المدير الفني لطنطا أن فريقه يملك قوام جيد من اللاعبين كاشفاً أن تدعيم الفريق بصفقات جديدة سيكون في أضيق الحدود خلال الميركاتو الصيفي القادم وذلك في حالة بقاء الفريق بالدوري الممتاز وعدم تعرضه للهبوط.

وكانت إدارة طنطا قد طالبت اتحاد الكرة بتحمل تكلفة جميع الإجراءات الاحترازية التى يجب أن يلتزم بها الفريق الكروى عقب استئناف النشاط الرياضى واستكمال بطولة الدورى المصرى هذا الموسم، بعد فترة التوقف الطويلة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقرر مجلس إدارة نادى طنطا برئاسة فايز عريبى الاستعانة بوزارة الشباب والرياضة واتحاد الكرة المصرى لدعم موارد النادى خلال المرحلة المقبلة وعودة النشاط الرياضى ومباريات بطولة الدورى المصرى، ويأتى قرار مجلس إدارة النادى بسبب توقف جميع الموارد التى تمنح دخل للنادى خلال الفترة الماضية فى ظل أنتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم .