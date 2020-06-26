شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون مهنئاً محمد صلاح بالدوري الانجليزي "يستحق تمثال في ميدان عام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص نادي المقاولون العرب على تهنئة النجم المصري محمد صلاح، أحد أبناء قلعة ذئاب الجبل، عقب تتوبجه ببطولة الدوري الانجليزي مع فريقه ليفربول، بعد غياب استمر لـ 30 عاما عن الفريق الانجليزي، وأكد المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون والمشرف على فريق الكرة بالمقاولون، على أن انجاز محمد صلاح هو فرحة كان يحتاج إليها المصريين في الوقت الحالي بالتحديد في ظل التحديات الصعبة التي تواجهها الدولة.

أضاف عادل في تصريحات خاصة لـ الخليج 365: مبروك لأسطورة مصر محمد صلاح، نجح أن يعود لليفربول بالبطوله بعد ثلاثين عام وسننتظر تتويجه أيضاً بالحذاء الذهبي.

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أضاف عضو المقاولون: محمد صلاح أسعدنا جميعاً ومصدر فخر لمصر كلها شكرا صلاح رفعت اسم مصر، وأضفت أكثر من 200 مليون مشجع لليفربول، تستحق تمثال في أكبر ميدان عام فخورين بك.

وبدأ فراري الفراعنة مسيرته الكروية بنادي المقاولون العرب وتدرج في قطاع الناشئين حتى تم تصعيده إلى الفريق الأول ليبزغ نجمه وتتهافت عليه الأندية الأوروبية ليبدأ مسيرة التألق في القارة العجوز.

وتوج فريق ليفربول، بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2019 – 2020، للمرة التاسعة عشر فى تاريخه، والمرة الأولى منذ 30 عاما، بعد خسارة فريق مانشستر سيتي، أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الخميس، على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.