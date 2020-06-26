شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يوافق على إقامة نهائى دورى مراكز الشباب 25 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي إقامة نهائي دوري مراكز الشباب، يوم 25 يوليو المقبل، علي ملعب المركز الأوليمبي لتدريب الفرق والمنتخبات القومية، وذلك بعد قرار عودة النشاط الرياضي ابتداءاً من أول الشهر القادم.

وأكد وزير الشباب والرياضة، عودة كافة أنواع الأنشطة بداية من 1 يوليو وفقا للأكواد الاسترشادية المعلنة، مشدداً على التزام جميع المنشآت والهيئات الشبابية والرياضية التابعة والأندية الخاصة والعامة بالالتزام بما أعلنته الوزارة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها من خلال اللجنة الطبية المشكلة من جانب وزير الشباب والرياضة.

وأكد عاطف حمودة مدير المركز الأولمبى أن عملية التعقيم تتم بشكل مستمر فى كل أنحاء المركز، حيث يتم تعقيم الفندق والغرف والمطعم فى ظل الاستعداد لاستقبال لاعبى المنتخبات المختلفة مع عودة النشاط الرياضي بعد توقف استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد وأضاف مدير المركز الأولمبى أن المركز يستعد لاستقبال اللاعبين، من مختلف المنتخبات والألعاب، بعد قرار وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضى، مشيراً إلى أن المركز سيفتح أبوابه لاستقبال لاعبى المنتخبات من مختلف اللعبات الرياضية، بدءا من يوم 1 يوليو المقبل، خاصة أن هذه الفترة يتم تجهيز المركز والانتهاء من أعمال الصيانة والتعقيم بكل أنحائه وأرجائه، لضمان سلامة المترددين عليه من لاعبين ومدربين، وغيرهم ممن ينتمون للمنظومة الرياضية.

وأعلن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة الأكواد الخاصة بعودة الأنشطة الرياضة، وجاءت كالتالى:

الكود الأول: يشمل دليل الإجراءات والإرشادات الصحية لعودة النشاط بالأندية، ويضم المراحل التنفيذية لعودة النشاط من تجهيز لعودة النشاط، وتحصيل الاشتراكات، وبدء النشاط، وبدء ممارسة النشاط، وفق طبيعة كل لعبة.

Advertisements

الكود الثانى: يخص الاتحادات الرياضية، من إجراءات وقائية قبل بدء النشاط، وأثناء وبعد المنافسات، بالإضافة إلى كيفية تجنب انتشار العدوى بين الرياضيين من المخلفات والأدوات الشخصية.

الكود الثالث: يخص المعسكرات المغلقة، وتشمل اشتراطات المعسكرات المغلقة للمنتخبات والفرق القومية، الإجراءات الاحترازية التى تراعى عند التعامل مع المخلفات.

الكود الرابع: يخص الأندية الصحية وصالات الجيم، ويضم عدة مراحل، الأولى الخاصة بالإعداد والتجهيز واتخاذ إجراءات التعقيم والتطهير من يوليو 2020، المرحلة الثانية التشغيل الفعلى وفق الاشتراطات والضوابط الموضوعة من 15 يوليو مع وضع عدة ضوابط لعودة النشاط بالصالات والأندية الصحية.

أما الكود الخامس: فيخص المراحل الزمنية المقترحة لعودة نشاط كرة القدم، والإجراءات الطبية والوقائية، والإجراءات التنظيمية بالاستادات والملاعب المرتبطة بعودة نشاط كرة القدم.