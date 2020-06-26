شكرا لقرائتكم خبر عن قناة الزمالك تهنيء محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت قناة نادي الزمالك ، بتهنئة الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ، عقب نجاحه في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى مع الريدز ، وذلك بعد أن تغلب تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتوج بها ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي منذ 30 عامًا وتحديدا منذ موسم 1989-90.

ليفربول وصل للنقطة 86 فى الصدارة بفارق 23 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ63 نقطة، مع تبقى 7 جولات على النهاية، لينتهي الدوري رسميًا للريدز، حيث لن يتمكن السيتي سوى تحقيق 21 نقطة فقط خلال مبارياته المقبلة

نجح محمد صلاح فى إضافة 3 ألقاب من قبل، وهي لقب دوري أبطال أوروبا ولقب كأس السوبر الأوروبي ولقب كأس العالم للأندية، وكل هذا جاء العام الماضي، قبل أن يحقق اليوم لقب الدوري الانجليزي الممتاز.

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يذكر ان الموسم الماضي احتل ليفربول وصافة الدوري الانجليزي بعد مانشستر سيتي في صراع ناري، وقد خسر الريدز أيضا في الموسم قبل الماضي لقب دوري أبطال أوروبا لصالح ريال مدريد.

محمد صلاح سبق له تحقيق لقب الدوري السويسري مرتين، عندما كان في صفوف فريق بازل.

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