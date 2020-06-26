شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يهنئ محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وجه حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وأعضاء جهازه الكابتن محمد بركات وطارق مصطفي واحمد ايوب وسيد معوض وايمن طاهر التهنئة لنجم الفراعنة محمد صلاح، لاعب ليفربول بعد تتويجه مع فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصد البطولة الأهم والأكبر بين جميع دوريات العالم.
ونجح فريق تشيلسي في الفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف ليتوج ليفربول باللقب بفارق النقاط وقبل ٧ مباريات ما تزال متبقية في طريق الريدز حتى انتهاء المسابقة.
شدد حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر على أنه من دواعي الفخر أن يساهم صلاح في تتويج فريقه بلقب غالي غاب عن دولاب بطولات ليفربول طوال 30 سنة كاملة، ومن الرائع أن يكون مؤثرا وأحد أهم اللاعبين في صفوف بطل البريميرلييج الجديد.
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