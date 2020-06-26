مكاسب كريم بامبو من الرحيل عن الزمالك في الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بات كريم بامبو، جناح نادى الزمالك المهاجم، قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في الميركاتو الصيفي الجاري، وتعتبر قلة مشاركة الجناح وعدم اعتماد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عليه بصفة أساسية، خلال مباريات الفريق في وجود زحام شديد في مركز الجناح المهاجم الأيمن والأيسر وتألقهم في المواجهات المحلية والقارية ومن أبرزهم المغربين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وكذلك أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا علاوة على أخرين لا يعتمد عليهم بشكل أساسي مثل مصطفى فتحي وإسلام جابر وإمام عاشور ومحمد عنتر.

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وتلقى كريم بامبو عدة عروض محلية، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعل أبرزها سموحة والاتحاد الإسكندريين، وإنبي والمصري البورسعيدي، حيث تلقي كريم بامبو لاعب الزمالك عرضا شفوياً من الاتحاد السكندري للانضمام لصفوف زعيم الثغر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، في ظل خروج اللاعب من حسابات الفرنسي كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك منذ بداية الموسم، كما تلقي اللاعب اتصالات من نادي سموحة لاستطلاع رأيه في الانضمام للفريق ، إلا أن اللاعب رفض البت في تلك العروض انتظارا لموقف الزمالك من قيده في قائمة الفريق الموسم المقبل من عدمها قبل الدخول في مفاوضات مع أي نادي.

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