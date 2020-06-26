شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدي يخوض أول مران استعداداً لعودة بطولة الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاص فريق المصري البورسعيدي تحت قيادة طارق العشري المدير الفني للفريق، منذ قليل ، مرانه الجماعي الأول بعد عودة النشاط الرياضي استعدادا لاستئناف بطولة الدوري ، وتم تقسيم اللاعبين خلال المران إلى فترتين ، مع اتباع كافة التعليمات الاحترازية والوقائية بجانب التباعد بين اللاعبين وشهد المران اهتمام كبير على الجانب البدني.
كانت المسحة الأولى للاعبى المصرى ظهرت سلبية بالنسبة لهم وباقى أفراد الجهاز الفنى والإدارى، وهو ما جعل الجهاز الفنى يحصل على الموافقة المطلوبة لعودة الفريق تدريباته استعدادا لعودة مباريات الدورى اوائل شهر أغسطس المقبل.
وأكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة المصرى أنه حال إلغاء الدورى سيتم منح اللاعبين شهرا واحدا فقط، حسب الاتفاق المبرم معهم سابقا، عندما وافقوا على خصم 50% من مستحقاتهم المالية لدى النادى بسبب وباء كورونا الذى ضرب العالم بأكمله منذ بداية العام الحالى، وأدى لتجميد النشاط الرياضى فى مصر منذ منتصف مارس الماضى.
وأضاف المصدر أنه حال التأكد من استكمال النشاط الكروى، فإن إدارة المصرى ملزمة بصرف باقى المستحقات المالية للاعبين.
ويحتل فريق المصري المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 20 نقطة.
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