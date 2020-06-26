شكرا لقرائتكم خبر عن السباحة يعقد جلسة مع الأندية الاثنين المقبل لإعلان مواعيد المسابقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد السباحة برئاسة المهندس ياسر إدريس، عقد جلسة مع جميع الأندية يوم الاثنين المقبل، بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، لتحديد مواعيد المسابقات الخاصة بالاتحاد خلال الفترة المقبلة، بعد قرار عودة النشاط الرياضي في الأول من يوليو المقبل .

وعقد مجلس إدارة اتحاد السباحة اجتماعاً الثلاثاء الماضي، مع اللجنة الطبية الخاصة بالاتحاد، بمقر اللجنة الأولمبية المصرية ، لمناقشة كيفية عودة النشاط الرياضى وحسم موقف المسابقات الخاصة بالاتحاد فى هذا الموسم، سواء بالاستكمال بعض المسابقات وإلغاء البعض.

وكشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه تم تقسيم الألعاب الرياضية في الخطة الكاملة التي وضعها مسئولو الوزارة لعودة النشاط الرياضي خلال الفترة المقبلة إلى ألعاب غير تلامسية تضم والتنس والدراجات والقوس والسهم ورفع الاثقال والرماية والجولف وألعاب القوى والشراع والفروسية، بالإضافة إلى ألعاب تلامسية وجماعية.

. وأكد وزير الرياضة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور أسامة هيكل وزير الإعلام أيضًا، أن لعبات الجمباز وتنس الطاولة والتنس الأرضي والريشة الطائرة السباحة واليد والسلة والتايكوندو والمصارعة والخماسي الحديث، ستعود للتدريب أول يوليو المقبل على أن تعود المنافسات والبطولات أول اغسطس لتلك الألعاب

يذكر أن ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة وإيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز، عضوى اللجنة الأولمبية المصرية، طرحا خلال الاجتماع الأخير للجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، وبحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مشروع للتأمين الشامل على جميع المدربين فى جميع الاتحادات الرياضية فى ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.