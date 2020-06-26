7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 25/6/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتى جاء فى مقدمتها ، أصيبت السيدة هدى لطفي والدة خالد الدرندلي أمين صندوق الأهلي بفيروس كورونا، في الوقت الذي أكد عدد من المقربين منها أنها حالياً في العناية المركزة وحالتها حرجة، في الوقت الذي طالب أقارب وأصدقاء خالد الدرندلي بالدعاء لوالدته متمنين لها الشفاء العاجل.

الزمالك يرسل ملف نادى القرن إلى المحكمة الدولية أول يوليو اقتربت لجنة لقب نادى القرن فى الزمالك، برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، من وضع الرتوش النهائية على الملف الذى سيتم إرساله للمحكمة الرياضية الدولية للحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، وقال مصدر داخل اللجنة إنه سيتم إرسال الملف كاملا إلى المحكمة الرياضية الدولية فى الأسبوع الأول من يوليو المقبل، عقب عرضه على المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك والمشرف على الملف. اتحاد الكرة: 11 حالة إصابة بكورونا بين أندية الدورى الممتاز حتى الآن أكد مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن نتائج المسحات التى خضع عليها عدد كبير من أندية الدورى الممتاز حتى الآن، أسفرت عن ظهور 11 حالة إيجابية بين اللاعبين والمدربين والإداريين وعمال غرف خلع الملابس، وأوضح مسئولو اللجنة أن هذه الحالات تم التعامل معها فورا بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالجبلاية وتم عزلهم والحصول على الأدوية اللازمة وفقا للبروتوكول الطبى، كما سيتم متابعتهم بشكل مستمر لحين اكتمال الشفاء. الأهلى يرفض مغالاة المقاولون فى صفقة بيع طاهر بسبب كورونا يرفض مسئولو النادى الأهلى مغالاة نظرائهم فى المقأولون العرب بخصوص صفقة شراء طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل، بعد دخول الإدارة الحمراء فى مفأوضات مكثفة لحسم الصفقة، واشترط المقأولون العرب الحصول على 2 مليون دولار أى ما يعادل 40 مليون جنيه مصرى للاستغناء عن طاهر وذلك بعد تخفيض مطالبهم والتى وصلت فى بداية المفأوضات لـ4 ملايين دولار، فى الوقت الذى صرف مسئولو المقأولون العرب النظر عن فكرة إعارة اللاعب للأهلى خوفاً من انخفاض القيمة التسويقية للاعب مستقبلاً. Advertisements اتحاد الكرة: يحق للشناوى الاستئناف على غرامة الـ10 ملايين.. ولم يتم إيقافه كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه يحق لأحمد الشنأوى، حارس مرمى بيراميدز، تقديم تظلم على قرار لجنة شئون اللاعبين الأخير بتغريمه 10 ملايين جنيه لصالح ناديه السابق الزمالك، لاسيما أن القرار هو من الدرجة الأولى وليس نهائيا، ويحق للاعب الاستئناف عليه فى لجنة التظلمات، موضحين أنه لا يوجد قرار بإيقاف الحارس من جانب الجبلاية لحين رد المبلغ الذى حصل عليه من الزمالك. فايلر يتمسك ببقاء اليو بادجى ويرفض رحيله عن الأهلي تمسك السويسرى رينيه فايلر المدير ألفنى للأهلى باستمرار السنغإلى اليو بادجى مهاجم ألفريق رافضاً رحيله خلال فترة الآنتقالات الصيفية المقبلة.

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