شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يجدد رغبته فى البقاء بسموحة حال فشل انتقاله للدورى البرتغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى المعار لسموحة حتى نهاية الموسم رغبته فى الإستمرار مع الفريق السكندرى فى الموسم المقبل حال فشل انتقاله لناسيونال ماديرا البرتغالى ورفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء عودته للفريق .

يأتى ذلك بعدما تألق ناصر ماهر مع سموحه خلال الموسم الحالى وصنع فى إحراز العديد من الأهداف وصناعة البعض الاخر، بالإضافة لحالة الاستقرار التى يعيشها اللاعب مع الفريق .

ويناقش مسئولو الأهلى العرض البرتغالى من جميع جوانبه خاصة الجانب المالى الذى من المقرر أن يحسم الصفقة بالإضافة لرغبة اللاعب التى ستحسم كافة الأمور فى النهاية .

فى ذات السياق تناقش لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي العرض الرسمي الذي تلقاه النادي مؤخراً من نادي ناشيونال ماديرا البرتغالى لضم ناصر ماهر لاعب الفريق المُعار لسموحة ، وتبحث اللجنة التى يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها ، كلاً من زكريا ناصف وخالد بيبو تفاصيل العرض والمقارنة بينه وبين العروض المحلية الأخرى التى أبدت رغبتها في ضم ناصر ماهر من أجل إختيار الأفضل والأنسب للطرفين.

Advertisements

فيما تحدث المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن عرض ناسيونال ماديرا الذي تلقاه ناصر ماهر، قائلاً: "محمود الخطيب رئيس الاهلي أبلغني بتلقي ناصر ماهر عرضًا من ناسيونال ماديرا ، وتابع: "ناصر لاعب مثل ابني وأتمنى له التوفيق في المرحلة المقبلة وأتمنى أن أراه في أكبر أندية أوروبا".