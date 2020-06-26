إصابة عضو مجلس إدارة الإسماعيلى بكورونا وعزله بمستشفى الإسماعيلية العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر طبى، بمستشفى الإسماعيلية العام، المخصص لعزل مصابى كورونا، إن السيد عبد النعيم رسلان، عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلي، أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم عزله بمستشفى الإسماعيلية العام.
وأضاف المصدر الطبى، أن عضو مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، ظهرت عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا، بعد ارتفاع درجة حرارته، وشعوره بضيق فى التنفس، فأجرى تحليل "pcr"، وظهرت نتيجته إيجابية لفيروس كورونا المستجد، وتم عزله بمستشفى الإسماعيلية العام المخصص للعزل الصحى، وتم وضعه على جهاز تنفس، لانخفاض نسبة الإكسجين فى الدم.
وقامت مديرية الصحة بالإسماعيلية بعزل المخالطين، لعضو مجلس إدارة الإسماعيلى، فى منزلين له الأول فى عزبة صفيح، والثانى بعزية أبو جريش، بجوار الوحدة الصحية بأبو صوير.
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