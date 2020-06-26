شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة في لايف الخليج 365 : 50 مليون تسعيرة المقاولون لبيع طاهر للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف الخليج 365 أن إدارة المقاولون العرب أبلغت نظيرتها في الأهلي بطلباتها النهائية للاستغناء عن طاهر محمد طاهر للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، معلنين تراجعهم عن فكرة اعارة اللاعب وتمسكهم ببيعه بشكل نهائي سواء للأهلي او اي نادي اخر بعد وصول اكثر من عرض محلي وخارجي للحصول علي خدماته.

لمتابعة لايف شبانه على الخليج 365

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وتابع محمد شبانة في لايف الخليج 365 أن المقاولون طلب الحصول علي 50 مليون جنيه للاستغناء عن طاهر محمد طاهر للأهلي أو 40 مليون جنيه بجانب استعارة 2 لاعبين من اختيارهم على أن يكونوا من الأسماء التي حددها عماد النحاس المدير الفني للذئاب من لاعبي الفريق الأحمر وهم باسم علي وناصر ماهر وأحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

أضاف شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات الخليج 365 :إدارة المقاولون تشترط أيضا وضع بند في العقد يسمح للمقاولون بالحصول على نسبة 40 % من قيمة بيع اللاعب مستقبلا، وهي الشروط التي تناقشها ادارة الأهلي في الوقت الحالي قبل اعلان موقفها.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.