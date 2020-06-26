أخبار النادى الأهلى اليوم الخميس 25 / 6 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد النادى الأهلى اليوم الخميس 25 / 6 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها تمسك فايلر ببقاء أليو بادجي ورفض رحيله عن قلعة الجزيرة فى الموسم المقبل. فايلر يتمسك ببقاء اليو بادجي ويرفض رحيله عن الأهلي تمسك السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي باستمرار السنغالي اليو بادجي مهاجم الفريق رافضاً رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي أخر مرحباً برحيل الأنجولي جيرالدو الذي خرج من حساباته طوال الفترة الماضية، وأكد فايلر أن بادجي مهاجم جيد وصاحب أمكانيات فنية عالية يحتاجها الفريق لذا لا يمكن التفريط فيها خلال الصيف المقبل سواء من أجل التعاقد مع لاعب أجنبي أخر أو بدعوى عدم ظهوره بشكل جيد خلال الفترة التى شارك فيها مع النادي قبل تجميد النشاط الرياضي جراء "جائحة" كورونا ويرى فايلر أن الفترة التي شارك فيها بادجي مع الأهلي لم تكن كافية لتفجير قدراته الهجومية خاصة وأنه إنضم للنادي في يناير الماضي من رابيد فينا النمساوي وكان يحتاج فترة أطول للانسجام والتأقلم مع الفريق. الأهلى يكشف جاهزية حمدى فتحى للمشاركة فى المباريات أكد مسئولو النادي الأهلي أن حمدي فتحي لاعب وسط الفريق سيكون جاهزاً للمشاركة في أول مباريات النادي سواء محلياً أو قارياً بعد تعافيه بشكل شبه كامل من الإصابة، وأجري اللاعب عملية جراحية فى غضروف الركبة قبل عدة أشهر بعد إصابته فى معسكر المنتخب الوطنى الأول، وبات جاهزاً للمشاركة فى التدريبات بشكل تدريجى وهو ما يحدث بالفعل منذ انطلاق تدريبات الفريق الأحمر منذ أمس الأربعاء. شبانة في لايف الخليج 365 : 50 مليون تسعيرة المقاولون لبيع طاهر للأهلي Advertisements كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف الخليج 365 أن إدارة المقاولون العرب أبلغت نظيرتها في الأهلي بطلباتها النهائية للاستغناء عن طاهر محمد طاهر للفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، معلنين تراجعهم عن فكرة اعارة اللاعب وتمسكهم ببيعه بشكل نهائي سواء للأهلي او اي نادي اخر بعد وصول اكثر من عرض محلي وخارجي للحصول علي خدماته. ناصر ماهر يجدد رغبته فى البقاء بسموحة حال فشل انتقاله للدورى البرتغالى جدد ناصر ماهر صانع ألعاب الأهلى المعار لسموحة حتى نهاية الموسم رغبته فى الإستمرار مع الفريق السكندرى فى الموسم المقبل حال فشل انتقاله لناسيونال ماديرا البرتغالى ورفض السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء عودته للفريق .

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