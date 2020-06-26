شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المسيح: الأهلى أخطأ مع السعيد.. ورحل عن الإسماعيلى لعدم تلبية طلباته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محسن عبد المسيح نجم الإسماعيلي والكرة المصرية السابق أن الأهلي أخطأ في إدارته لملف عبد الله السعيد معلقاً :"اللاعب توجه للإدارة وأكد لهم أنه يملك عروض كبيرة إلا أن المسئول طالبه بالرحيل لرفض الوفاء بطلباته ليرحل ثم يعود ثم بعد ذلك ليستقر به الحال في بيراميدز"

وقال محسن عبد المسيح في تصريحات لقناة أون تايم سبورت :"عبد الله السعيد هو أفضل لاعب في مصر ولابد من تمييزه وعندما كنت عضواً في مجلس إدارة الإسماعيلي كنت أتمنى بقاءه ولكن كان من الصعب تلبية طلباته لذلك وافقنا على بيعه للأهلي وقتها".

وتابع محسن عبد المسيح أن الأهلي والزمالك كان عليهما الاتفاق على قرار واحد بخصوص استئناف الدوري او الغاؤه ، تجنباً لـ"اللغط"، الدائر حالياً في الوسط الكروي، معلقاً :"حرس الحدود كان متصدر الدوري في اخر دوري تم الغائه وبعد صدور قرار الإلغاء لم يتم تنصيبه بطل للدوري لم يعترض وامتثل للمصلحة العامة.

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وأضاف عبد المسيح أنه في حالة استمرار أجيال الإسماعيلي من 20 عاماً وعدم بيع الإدارات لهذا الكم الهائل من النجوم لاستولى الدراويش على كل البطولات ولكن الاغراءات المادية تسببت في رحيل نجم تلو الأخر.

وعرضت اللجنة الخماسية على الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.