شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: ممرات تعقيم فى الاستادات المتستضيفة مباريات الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم تركيب ممرات تعقيم فى الاستادات التى ستستضيف مباريات الدوري والتى ستستأنف فى شهر أغسطس المقبل بعد قرار الدولة باستئناف الأنشطة الرياضية الفترة المقبلة ، و ضرورة التعايش مع فيروس كورونا.

أعلن اتحاد الكرة عن مواعيد المسحة الثانية التى سيخضع لها لاعبو أندية الدورى الممتاز بعد إجراء أغلب الأندية للمسحة الأولى مؤخراً، وظهر معها 11 حالة إيجابية من أندية طنطا وإنبى والمقاولون العرب والاتحاد السكندرى.

وسيجرى لاعبو حرس الحدود المسحة الثانية فى الحادية عشرة صباح الجمعة وفى نفس الوقت فريق وادى دجلة بمقر تدريبه، ويجرى لاعبو طلائع الجيش المسحة فى الواحدة ظهرا من نفس اليوم، ولاعبو الإنتاج الحربى بذات التوقيت بملعبه.

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والسبت يخضع لاعبو سموحة والمقاولون العرب للمسحة الثانية فى التاسعة صباحا، بينما يخضع لاعبو الاتحاد السكندرى وإنبى للمسحة فى الساعة الحادية عشرة صباحا.

ويوم الأحد يخضع لاعبو الأهلى والمصرى لاختبار المسحة الثانية فى التاسعة صباحا وفى الحادية عشرة صباحا يجرى لاعبو طنطا الحربى المسحة الثانية. وتجرى يوم الاثنين فى التاسعة صباحا المسحة الثانية للاعبى مصر المقاصة ويوم الأربعاء فى التاسعة صباحا يجرى أسوان مسحته الثانية بالمركز الأولمبى بالمعادي.

يذكر أن بيراميدز أجرى المسحة الثانية أمس الأربعاء، ويجرى نادى إف سى مصر المسحة بعيدا عن الاتحاد، فيما لم يجر لاعبو الإسماعيلى أو الزمالك أى مسحة حتى الآن.