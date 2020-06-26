شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 25 / 6 / 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 25 / 6 / 2020 العديد من الاخبار الهامة أبرزها رحيل مدير التسويق بالنادى عن منصبه وهو ما انفرد به ”الخليج 365” وأكده مدير التسويق عبر حسابه على موقع "تويتر".

تأكيداً لـ"الخليج 365".. مدير التسويق بالزمالك يعلن رحيله عن منصبه

نشر شريف إسلام، مدير التعاقدات والتسويق الذى رحل عن منصبه بنادى الزمالك، تغريدة، لتؤكد ما انفرد به ”الخليج 365”، عبر برنامج "مع شبانة" على صفحة الـ"فيس بوك"، بتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها فى قلعة ميت عقبة.

كارتيرون يستقر على 4 وديات لإعداد الزمالك الفترة المقبلة

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى لفريق الزمالك، على خوض 4 مباريات ودية خلال فترة الإعداد التى ستنطلق خلال الأيام المقبلة قبل استئناف مسابقة الدورى، والمقرر له بصفة مبدئية 15 أغسطس المقبل، وطلب كارتيرون من جهازه المعاون توفير 4 وديات متدرجة المستوى على أن تقام مباراتان وديتان كل أسبوع، كما طلب كارتيرون أن تكون المباريات الودية فى آخر أسبوعين من فترة الإعداد مع إمكانية زيادة مباراة خامسة فى حال الحاجة إليها. مدحت عبد الهادي يكشف كواليس انسحاب الزمالك أمام الأهلى بموسم 95-96 كشف مدحت عبد الهادي نجم نادي الزمالك السابق عن كواليس انسحاب الزمالك أمام الأهلى في موسم 95 - 96 ، حيث انسحب الابيض في مثل يومنا هذا من لقاء القمة أمام الأهلي قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة، حيث شهدت المباراة، اعتراض الزمالك على تعيين قدري عبد العظيم حكمًا للمباراة، ولكن اتحاد الكرة أصر على توليه إدارة المباراة، ومع تقدم الأهلي بهدف نظيف، أضاف حسام حسن الهدف الثاني، ليعترض لاعبو وإداريو الزمالك على الهدف بداعي التسلل، ويقررون الانسحاب ، ليتم احتساب الفوز لصالح الأهلي ، وتوقيع عقوبات مالية وصلت إلى 150 ألف جنيه. Advertisements

الزمالك يرسل خطابا إلى الرجاء المغربى لإعادة أحداد بعد نهاية الإعارة

قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، إرسال خطابًا رسميًا إلى نادى الرجاء المغربى، بشأن إعادة المغربى حميد أحداد لاعب الفريق المعار للنادى المغربى، عقب نهاية فترة الإعارة، وذلك لبحث مصيره مع إدارة نادى الزمالك خاصة بعد تلقى مجموعة من العروض للاعب التى ترغب إدارة الكرة فى مناقشتها معه خلال الفترة المقبلة.

محمد عبد الغنى يتجاهل شائعات رحيله عن الزمالك ويركز فى التدريبات

نشر لاعب نادي الزمالك محمد عبد الغني مدافع الفريق صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام ظهر فيها أثناء تدريباته داخل جيم مثلما ظهر خلال الصورة، وما إن نشرها حتى سأله عدد من جماهير الزمالك خلال التعليقات عن حقيقة انتقاله إلى بيراميدز، كما طالبوه بعدم الرحيل والحفاظ على مكانه داخل تشكيلة الفريق، خاصة مع فترة التألق الذى يعيشها اللاعب مع الزمالك قبل توقف النشاط الكروي بسبب كورونا.