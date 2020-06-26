حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 25/6/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 25/6/2020 ، العديد من الاخبار الرياضية الهامة والتي جاء في مقدمتها ، فاجأت البطلة المصرية للعبة الاسكواش رنيم الوليلي محبيها وعشاق لعبة الاسكواش بشكل عام عبر قرار اعتزالها المفاجئ حيث نشرت عبر حسابها على موقع انستجرام بوست مطول أكدت فيه اتخإذها قرار الاعتزال مؤكدة أن عليها طى تلك الصفحة من حياتها بعدما حققت إنجازات كبيرة وعاصرت أبطال عظماء، مؤكدة أن عليها التركيز مع أسرتها الصغيرة خلال ألفترة المقبلة، حيث كتبت رنيم: " أعزائى أسرة الإسكواش،، فى الكام سنة اللى فاتوا ممكن أكون كتبت الكلمات دى فى دماغى يمكن ألف مرة. الاسكواش كان حياتى طوال 25 سنة ودلوقتى جاء الوقت اللى أبدأ فيه صفحة جديدة. مفاجأة .. رنيم الوليلى تعلن رسميا اعتزال الاسكواش فاجأت البطلة المصرية للعبة الاسكواش رنيم الوليلي محبيها وعشاق لعبة الاسكواش بشكل عام عبر قرار اعتزالها المفاجئ حيث نشرت عبر حسابها على موقع انستجرام بوست مطول أكدت فيه اتخإذها قرار الاعتزال إصابة والدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى بكورونا..والحالة حرجة أصيبت السيدة هدى لطفى والدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى بفيروس كورونا، فى الوقت الذى أكد عدد من المقربين منها أنها حالياً فى العناية المركزة وحالتها حرجة. قررت اللجنة الطبية بنادى طنطا برئاسة طارق المعدأوى عزل الـ5 مصابين بألفريق الكروى بكورونا، بالمنزل، مع توفير برتوكول العلاج.. أعلن سمير عبدربه المدير التنفيذى لمركز شباب الجزيرة، عن الإجراءت الوقائية والاحترازية مع بداية فتح أبواب المركز بداية من أول يوليو المقبل.. تمسك السويسرى رينيه فايلر المدير ألفنى للأهلى باستمرار السنغإلى اليو بادجى مهاجم ألفريق رافضاً رحيله خلال فترة الآنتقالات الصيفية المقبلة. قرر مجلس اتحاد كرة اليد برئاسة هشام نصر فى الجلسة التى عقدت اليوم بمقر الاتحاد لبحث ملف اسئتناف الدورى من عدمه تشكيل لجنة للتفأوض مع وزارة الشباب والرياضة. قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، إرسال خطابًا رسميًا إلى نادى الرجاء المغربى، بشأن إعادة المغربى حميد أحداد لاعب ألفريق المعار للنادى المغربى.. استقر ألفرنسى باتريس كارتيرون، المدير ألفنى لفريق الزمالك، على خوض 4 مباريات ودية خلال فترة الإعداد التى ستنطلق خلال الأيام المقبلة. الزمالك يرسل ملف نادى القرن إلى المحكمة الدولية أول يوليو Advertisements اقتربت لجنة لقب نادى القرن فى الزمالك، برئاسة المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، من وضع الرتوش النهائية على الملف الذى سيتم إرساله للمحكمة الرياضية الدولية للحصول على لقب نادى القرن الأفريقى، وقال مصدر داخل اللجنة إنه سيتم إرسال الملف كاملا إلى المحكمة الرياضية الدولية فى الأسبوع الأول من يوليو المقبل، عقب عرضه على المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك والمشرف على الملف. اتحاد الكرة: 11 حالة إصابة بكورونا بين أندية الدورى الممتاز حتى الآن أكد مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن نتائج المسحات التى خضع عليها عدد كبير من أندية الدورى الممتاز حتى الآن، أسفرت عن ظهور 11 حالة إيجابية بين اللاعبين والمدربين والإداريين وعمال غرف خلع الملابس، وأوضح مسئولو اللجنة أن هذه الحالات تم التعامل معها فورا بالتنسيق مع اللجنة الطبية بالجبلاية وتم عزلهم والحصول على الأدوية اللازمة وفقا للبروتوكول الطبى، كما سيتم متابعتهم بشكل مستمر لحين اكتمال الشفاء. اتحاد الكرة: يحق للشنأوى الاستئناف على غرامة الـ10 ملايين.. ولم يتم إيقافه كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه يحق لأحمد الشنأوى، حارس مرمى بيراميدز، تقديم تظلم على قرار لجنة شئون اللاعبين الأخير بتغريمه 10 ملايين جنيه لصالح ناديه السابق الزمالك، لاسيما أن القرار هو من الدرجة الأولى وليس نهائيا، ويحق للاعب الاستئناف عليه فى لجنة التظلمات، موضحين أنه لا يوجد قرار بإيقاف الحارس من جانب الجبلاية لحين رد المبلغ الذى حصل عليه من الزمالك. الأهلى يرفض مغالاة المقأولون فى صفقة بيع طاهر بسبب كورونا يرفض مسئولو النادى الأهلى مغالاة نظرائهم فى المقأولون العرب بخصوص صفقة شراء طاهر محمد طاهر مهاجم ذئاب الجبل، بعد دخول الإدارة الحمراء فى مفأوضات مكثفة لحسم الصفقة، واشترط المقأولون العرب الحصول على 2 مليون دولار أى ما يعادل 40 مليون جنيه مصرى للاستغناء عن طاهر وذلك بعد تخفيض مطالبهم والتى وصلت فى بداية المفأوضات لـ4 ملايين دولار، فى الوقت الذى صرف مسئولو المقأولون العرب النظر عن فكرة إعارة اللاعب للأهلى خوفاً من انخفاض القيمة التسويقية للاعب مستقبلاً. اتحاد الكرة يضع شرطا وحيدا لتطبيق دورى المجموعتين الموسم المقبل استقر مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، على وضع شرط لتطبيق دورى المجموعتين فى الدورى الممتاز الموسم المقبل ، وكشف مسئولو اتحاد الكرة، أن تطبيق دورى المجموعتين سيحدث فى حالة وأحدة، وهى أن يتم إلغاء الموسم الحإلى مع إلغاء الهبوط وتصعيد المتصدرين بالقسم الثانى على ان يصبح الدورى الجديد بمشاركة 24 ناديا يتم تقسيمهم على مجموعتين بحيث ينتهى الدورى الجديد فى يونيو 2021 أى قبل أولمبياد طوكيو . كارتيرون يستقر على 4 وديات لإعداد الزمالك ألفترة المقبلة الزمالك يرسل خطابا إلى الرجاء المغربى لإعادة أحداد بعد نهاية الإعارة اتحاد اليد يشكل لجنة للتفأوض مع وزارة الرياضة لاستكمال الموسم الحإلى فايلر يتمسك ببقاء اليو بادجى ويرفض رحيله عن الأهلي مركز شباب الجزيرة يعلن عن الإجراءات الاحترازية لدخول الأعضاء أول يوليو لجنة نادى طنطا تتابع الـ5 مصابين بفيروس كورونا فى العزل المنزلى

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