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رئيسا وزراء أستراليا ونيوزيلاندا يشكران مصر بعد الفوز بتنظيم مونديال السيدات 2023

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه كل من سكوت موريسون، وياسندا أرديرن رئيسا وزراء أستراليا ونيوزيلاندا الشكر للمهندس هاني أبوريدة العضو المصري في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بعد دعمه لملف التنظيم المشترك للدولتين من أجل استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم والمقرر إقامتها عام 2023.

 

وتم التصويت اليوم وإعلان منح الملف المشترك لأستراليا ونيوزيلاندا شرف استضافة كأس العالم للسيدات عام 2023 خلال اجتماع المجلس الأعلى لفيفا والذي شارك فيه أبو ريدة مع أعضاء المجلس برئاسة السويسري جياني إنفانتينو، حيث جرى التصويت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.، وحصل الملف المشترك الذي قدمه إتحادي أستراليا ونيوزيلندا على 22 صوت من أصل 35 صوت، وحصل ملف الإتحاد الكولومبي على 13 صوت.

 

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وتلقى هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق  برقية شكر من رئيسي وزراء أستراليا ونيوزيلاندا بعد دعمه لملف التنظيم المشترك المقدم من جانب الدولتين حملت أسمى مشاعر الامتنان والتقدير للقيادة المصرية، خاصة وأنه سبق وتلقى خطابات واتصالات من كلا المسئولين لطلب الحصول على دعمه وتصويته في الملف لتحصل الدولتان على حقوق التنظيم للمونديال النسائي القادم.

 

خطاب شكر من ا

 

 

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