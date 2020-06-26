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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا وزراء أستراليا ونيوزيلاندا يشكران مصر بعد الفوز بتنظيم مونديال السيدات 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه كل من سكوت موريسون، وياسندا أرديرن رئيسا وزراء أستراليا ونيوزيلاندا الشكر للمهندس هاني أبوريدة العضو المصري في المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بعد دعمه لملف التنظيم المشترك للدولتين من أجل استضافة وتنظيم بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم والمقرر إقامتها عام 2023.
وتم التصويت اليوم وإعلان منح الملف المشترك لأستراليا ونيوزيلاندا شرف استضافة كأس العالم للسيدات عام 2023 خلال اجتماع المجلس الأعلى لفيفا والذي شارك فيه أبو ريدة مع أعضاء المجلس برئاسة السويسري جياني إنفانتينو، حيث جرى التصويت عبر تقنية الفيديو كونفرانس.، وحصل الملف المشترك الذي قدمه إتحادي أستراليا ونيوزيلندا على 22 صوت من أصل 35 صوت، وحصل ملف الإتحاد الكولومبي على 13 صوت.
خطاب شكر من ا
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