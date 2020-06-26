- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لـ"الخليج 365".. مدير التسويق بالزمالك يعلن رحيله عن منصبه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر شريف إسلام، مدير التعاقدات والتسويق الذى رحل عن منصبه بنادى الزمالك، تغريدة، لتؤكد ما انفرد به ”الخليج 365”، عبر برنامج "مع شبانة" على صفحة الـ"فيس بوك"، بتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها فى قلعة ميت عقبة.
وقال شريف إسلام عبر حسابه على موقع "تويتر":"أحلي الأيام مضت وأجمل مكان ف الدنيا حب الحياه الكيان شكرا لكل فرد فى النادي شكرا للمستشار مرتضي منصور علي دعمه شكرا لأخويا والكادر الأهم فى السنوات الاخيره أمير مرتضي شكرا مجلس الإدارة يارب كل النجاح للكيان أفضل إدارة عملت معاها طوال 10 سنوات فى النادى".
تغريدة شريف إسلام
ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر تأكيداً لـ"الخليج 365".. مدير التسويق بالزمالك يعلن رحيله عن منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.