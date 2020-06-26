شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيداً لـ"الخليج 365".. مدير التسويق بالزمالك يعلن رحيله عن منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر شريف إسلام، مدير التعاقدات والتسويق الذى رحل عن منصبه بنادى الزمالك، تغريدة، لتؤكد ما انفرد به ”الخليج 365”، عبر برنامج "مع شبانة" على صفحة الـ"فيس بوك"، بتوجيه الشكر له على الفترة التى قضاها فى قلعة ميت عقبة.

وقال شريف إسلام عبر حسابه على موقع "تويتر":"أحلي الأيام مضت وأجمل مكان ف الدنيا حب الحياه الكيان شكرا لكل فرد فى النادي شكرا للمستشار مرتضي منصور علي دعمه شكرا لأخويا والكادر الأهم فى السنوات الاخيره أمير مرتضي شكرا مجلس الإدارة يارب كل النجاح للكيان أفضل إدارة عملت معاها طوال 10 سنوات فى النادى".



تغريدة شريف إسلام

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وأوضح الإعلامي محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات الخليج 365 إن إدارة الكرة في نادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور بدأت في إجراء عددا من التغييرات داخل قطاع الكرة بشكل كبير من أجل تطوير منظومة كرة القدم بنادى الزمالك خلال المرحلة المقبلة في مختلف الجوانب سواء التسويقية أو التعاقدية أو المالية.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.