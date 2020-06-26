شبانة فى لايف الخليج 365: اتحاد الكرة يعترف بأحقية الزمالك فى إلغاء الدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 : ان مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أكدو أنه من حق إدارة الزمالك اللجوء للفيفا ضد قرار استكمال الدورى، بداعى أنه من حق مجلس الوزراء عودة النشاط الكروي ، لكن من الناحية الفنية فالأندية لها الحق فى تقرير مصير الدورى الحالى سواء بالاستكمال او الالغاء.
أضاف الإعلامي شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات الخليج 365 :مسئولو الجبلاية أكدو أن فيفا منح للحكومات الحق فى تحديد مصير النشاط الرياضى من حيث موعد عودته، لكن شكل المسابقات واستكمال الموسم أو بدء موسم جديد يرجع الى الأندية باعتبارها الجمعية العمومية صاحبة القرار النهائى.
تابع الإعلامي محمد شبانه : على جميع الأندية إحترام قرارات الدولة خاصة أن معظم الأندية وافقت على عودة النشاط بعد قرار الدولة وبدأو فى إجراء المسحات على فيروس كورونا ، وعلى الجميع احترام القرارات والتعايش مع فيروس كورونا.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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