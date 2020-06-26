شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب ناشئات اليد يستقر على التدريب فى المركز الأولمبى لمدة 21 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة المهندس هشام نصر، مسئولي المركز الأوليمبي لتدريب الفرق القومية والمنتخبات، من أجل إقامة تدريبات لمنتخب ناشئات اليد في الفترة من 1 إلي 21 يوليو المقبل .

وطالب اتحاد اليد، تخصيص التراك الخاص بملعب كرة القدم النجيل الطبيعي ، من أجل تدريب منتخب الناشئات لمدة ساعتين في اليوم خلال الفترة المحددة وكان مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة المهندس هشام نصر قد طلب إقامة معسكر مغلق للمنتخب الأول ابتداءا من أول يوليو المقبل، استعداداً لبطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر في يناير 2021.

وأبلغ اتحاد اليد، مسئولي المركز الاولمبي، أن المعسكر سيقتصر علي تدريبات اللياقة البدنية في مضمار ألعاب القوي دون استخدام الصالات المغلقة ويواصل مسئولو المركز الأولمبى لتدريب الفرق القومية والمنتخبات بالمعادى تعقيم كل منشآت المركز والصالات الرياضية وملاعب التدريبات والفندق وقاعات الاجتماعات استعداداً لتدريبات اللاعبين والمنتخبات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2021 .

Advertisements

وأكد عاطف حمود مدير المركز الأولمبى أن عملية التعقيم تتم بشكل مستمر فى كل أنحاء المركز، حيث يتم تعقيم الفندق والغرف والمطعم فى ظل الاستعداد لاستقبال لاعبى المنتخبات المختلفة مع عودة النشاط الرياضي بعد توقف استمر عدة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد

وأضاف مدير المركز الأولمبى أن المركز يستعد لاستقبال اللاعبين، من مختلف المنتخبات والألعاب، بعد قرار وزارة الرياضة بعودة النشاط الرياضى، مشيراً إلى أن المركز سيفتح أبوابه لاستقبال لاعبى المنتخبات من مختلف اللعبات الرياضية، بدءا من يوم 1 يوليو المقبل، خاصة أن هذه الفترة يتم تجهيز المركز والانتهاء من أعمال الصيانة والتعقيم بكل أنحائه وأرجائه، لضمان سلامة المترددين عليه من لاعبين ومدربين، وغيرهم ممن ينتمون للمنظومة الرياضية.