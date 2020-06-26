شبانة فى لايف الخليج 365: اللجنة الخماسية تلمح للمدربين باستمرارها لمدة سنة إضافية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الإعلامي محمد شبانه فى لايف " الخليج 365 " أن اجتماع اللجنة الخماسية مع مدربى الدورى الممتاز مساء أمس الاربعاء، كشف أعضاء اللجنة الخماسية خلاله عن استمرارهم لمدة سنة إضافية، حيث أوضح أعضاء اللجنة للمدربين أنهم سيراعون فى الجدول الخاص بالموسم الجديد إنتهاءه فى شهر مايو المقبل 2021 بحيث يتم الانتهاء من الكأس فى يونيو ، ثم يبدأ المنتخب الاولمبى معسكره استعدادا للأولمبياد.

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أضاف الإعلامي شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات الخليج 365 : من وجهة نظري الأفضل هو المد للجنة الخماسية لمدة سنة وهذا أفضل فى ظل ضيق الوقت إلى جانب أن يكون مهمتهم إنهاء الموسم الحالي و الموسم المقبل ، وتحمل جميع الأمور والصعوبات التى تواجه الدوري و اتحاد الكرة فى الفترة الحالية ، إلى جانب توفير النفقات بدلاً من إقامة انتخابات ثم بعدها بأقل من عام إقامة انتخابات لمدة 4 سنوات جديدة.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.