شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سامى يمثل التنس فى اجتماع اللجنة الطبية مع الاتحادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التنس برئاسة إسماعيل الشافعي، تفويض المهندس وليد سامي نائب رئيس الاتحاد بالإضافة إلي الدكتورة رشيقة أبوشوشة عضو مجلس الإدارة والمسؤولة عن الملف الطبى والاجراءت الوقاءية بالاتحاد، لحضور اجتماع اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية ، مع جميع الاتحادات الرياضية ورئيس اللجنة الطبية للاتحاد ، في مقر اللجنة الاولمبية يوم الأحد المقبل ، لمناقشة الأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة .

كما يتم مناقشة متطلبات اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية في البروتوكولات الوقائية المتعلقة بعودة النشاط الرياضي في الاتحادات والهيئات التابعة لها ، وتوضيح آليات عمل التحاليل والمسحات التشخيصية للرياضيين لاكتشاف حالات عدوري فيروس كورونا المستجد وطالبت اللجنة الطبية باللجنة الاولمبية، من الحضور اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامات الواقية.

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وكان مسئولو وزارة الصحة قد وافقوا على إقامة مبنى الأكاديمية الرياضية ليكون عزلا صحيا للرياضيين المصابين بكورونا خلال الفترة المقبلة، حيث يتواجد مبنى الأكاديمية بجوار مقر اللجنة الأولمبية المصرية داخل هيئة استاد القاهرة الدولي.

وكان مسئولو اللجنة الأولمبية على تواصل دائم مع وزارة الصحة خلال الفترة الماضية من أجل كيفية تجهيزات المبنى من أدوات طبية ومعرفة الإجراءات لتحويل المبنى إلى عزل طبى للرياضيين .