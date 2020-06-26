شكرا لقرائتكم خبر عن نادى 6 أكتوبر يعلن عن الإجراءات الاحترازية لعودة تدريبات السباحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر برئاسة عبد الناصر خطاب، عن الإجراءات الاحترازية الخاصة بعودة تدريبات السباحة داخل النادي، بعد قرار عودة النشاط الرياضي وفتح الأندية ابتداءاً من أول يوليو المقبل .

وجاءات الإجراءات الاحترازية لتدريبات السباحة كالتالي:

1- وضع نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض التنفسية إن وجدت.

2- لا يسمح إلا بمرافق واحد ولابد من ارتداء الكمامة.

3- الالتزام بالتباعد سواء في الدخول إلي حمام السباحة أو التمرين.

4- التعقيم الكامل قبل نزول حمام السباحة.

5- التباعد عند نزول حمام السباحة بداية من التسخين.

6- الحفاظ علي التباعد أثناء التمرين وعدم التلام.

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7- التعقيم الكامل بين التمارين وفي نهاية اليوم التدريبي.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة حملة "Be safe" وترتكز على تطوع الشباب فى توعية وتوجيه المواطنين وأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية وكافة الهيئات على صعيد تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وجاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم، الخميس، مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمنشآت الشبابية والرياضية والاتحادات الرياضية.