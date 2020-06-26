شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف فى لايف ”الخليج 365” رحيل مدير التسويق والتعاقدات بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة فى لايف " الخليج 365 " ، إن إدارة نادى الزمالك وجهت الشكر إلى شريف إسلام مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأبيض، عن الفترة التي قضاها في قلعة ميت عقبة.

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أضاف الإعلامي محمد شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات الخليج 365 إن إدارة الكرة في نادى الزمالك تحت إشراف أمير مرتضى منصور بدأت في إجراء عددا من التغييرات داخل قطاع الكرة بشكل كبير من أجل تطوير منظومة كرة القدم بنادى الزمالك خلال المرحلة المقبلة في مختلف الجوانب سواء التسويقية أو التعاقدية أو المالية.

ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.