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شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة يكشف فى لايف ”الخليج 365” رحيل مدير التسويق والتعاقدات بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامى محمد شبانة فى لايف " الخليج 365 " ، إن إدارة نادى الزمالك وجهت الشكر إلى شريف إسلام مدير التسويق والتعاقدات بالنادى الأبيض، عن الفترة التي قضاها في قلعة ميت عقبة.
ويظهر الإعلامى محمد شبانة من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.
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