انت الان تتابع بايرن وتشيلسي يهددان تعاقد دورتموند مع جوهرة إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

.يقال إن دورتموند اتفق بالفعل مع بيرمنغهام سيتي للحصول على الموهوب الصغير جود بيلينغهام لاعب خط الوسط الإنجليزي

منذ أيام يجري الحديث عن انتصار دورتموند على مان يونايتد في السباق حول أكبر موهبة بوسط الملعب بإنجلترا، جود بيلنغهام. لكن أنباء جديدة تتحدث عن دخول بايرن السباق على اللاعب صاحب الـ16 عاما، بقيمة تقدر بـ35 مليون يورو.

يواجه بوروسيا دوتموند الألماني صراعا محموما للحصول على خدمات نجم "بيرمنغهام سيتي" الإنجليزي، جود بيلينغهام، صاحب الـ16 عاما. وأكدت مجلة "كيكر الألمانية" أن بايرن ميونيخ، خصم دورتموند العنيد، دخل صراع المزاد على اللاعب الإنجليزي الموهوب.

لكن الأمر لم يتوقف عند بايرن فقط، فقد دخل على الخط أيضا نادي تشيلسي مع استمرار مانشستر يونايتد في رغبته في الحصول على اللاعب، بحسب ما نقل موقع "شبورت بوزر" الألماني. وهو ما يسبب ارتياحا بالطبع لدى مسؤولي بيرمنغهام سيتي، الذين يمكنهم تحقيق أكبر استفادة مادية بفضل هذا اللاعب الذي يمتد عقده مع الفريق حتى 2021.

غير أن "كيكر" قالت إن بيلينغهام قد حسم أمره في الانتقال إلى دورتموند، بل ويفترض أن ميشائيل تسورك، مدير النادي الألماني، توصل بالفعل إلى اتفاق للحصول على خدمات اللاعب الذي يُصنف على أنه أكبر موهبة بوسط الملعب في إنجلترا في الوقت الحالي.

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وتدرج بيلينغهام في فرق الناشئين بنادي بيرمنغهام سيتي ولعب لفريق تحت 18 عاما وهو في سن الـ14. ثم خاض أول مبارياته كمحترف بدوري الدرجة الثانية في اغسطس/ آب الماضي، عندما كان سنه 16 عاما و 38 يوما، ليصبح بذلك أصغر لاعب محترف في تاريخ هذا النادي.

وسيبلغ جود بيلينغهام سن الـ17 خلال أيام، وكانت مجلة "شبورت بيلد" الألمانية قد تحدثت مؤخرا عن أن صفقة انتقال اللاعب إلى دورتموند هذا الصيف مهددة بالفشل. وحددت قيمتها عند 35 مليون يورو. غير أن هذا السعر طرح كان قبل أزمة فيروس كورونا التي تسببت في مصاعب مالية لأندية كرة القدم ومن بينها دورتموند. ولذلك فإن اللاعب ربما لن ينتقل بأقل من 22 مليون يورو، بينما يتحدث الإعلام الإنجليزي عن 33 مليون يورو.

يذكر أن دورتموند مشهور في العالم كله بحصوله على المواهب الشابة وصقلها، وأحدثها هو جوهرة النرويج إيرلينغ هالاند. وكثيرا ما يقوم النادي ببيع هؤلاء اللاعبين بعد ذلك بأضعاف ما استثمر فيهم، وكان آخر مثال على ذلك هو الفرنسي عثمان ديمبلي الذي تعاقد معه دورتموند مقابل حوالي 53 مليون يورو، ثم باعه لبرشلونة الإسباني بأكثر من 100 مليون يورو.