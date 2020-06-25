انت الان تتابع ثلاثة خيارات فقط أمام دورتموند بخصوص جادون سانشو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جادون سانشو

يعد جادون سانشو من أبرز لاعبي فريق دورتموند الألماني لكرة القدم، لكنه قد يغادر"سيغنال إيدونا بارك". ولم تحسم إدارة النادي الألماني أمرها بشأن مستقبل سانشو بعد، لكن المعطيات تشير إلى أن فريقاً إنجليزياً يريده.

في هذا الموسم الذي عصف به فيروس كورونا، شكل الإنجليزي جادون سانشو أحد مفاتيح نجاحات فريق دورتموند الألماني، وذلك بمجموع 17 هدفاً وصناعة 17 هدفاً آخر.

وفي كل مناسبة كان سانشو يعبّر عن سعادته بارتداء قميص النادي الألماني، لكنه ومع ذلك لن يرفض العودة إلى الدوري الإنجليزي. الأمر الذي يعني أن دورتموند قد يجد نفسه الموسم القادم بدون قوته الضاربة. والحديث هنا ليس عن سانشو وحده وإنما أيضاً عن المغربي أشرف حكيمي الذي انتهت مدة إعارته من ريال مدريد، وإيرلنغ هالاند الذي لا يشكك أحد في "سيغنال أيدونا بارك" في رحيله الوشيك نظراً للمنافسة المحمومة الجارية وراء الكواليس.

بالنسبة لجادون سانشو، فالمعطيات المتوفرة تقول إن مانشستر يونايتد يريده. لكن الأخير غير قادر على دفع القيمة الجزائية التي قدرتها مواقع إعلامية بحدود 120 مليون يورو. هذا المبلغ هو "مواساة" لدورتموند الذي سيتخلى عن لاعب وصل إلى هذا المستوى وهو لا يزال في بداية عقده الثاني (20 عاماً). وللإشارة، فالعقد المبرم بين سانشو ودورتموند مستمر إلى غاية نهاية موسم 2022 أي أن الطريق لخدمات الجوهرة الإنجليزية لا بد له أن يمر عبر النادي الألماني.

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حسب مجلة شبورت بيلد الألمانية (الأربعاء 24 يونيو/حزيران)، لن يحسم شيء بخصوص سانشو قبل أغسطس/ آب. وفي هذا الشهر أيضاً سيتم الحسم في موضوع أشرف حكيمي ومستقبله مع الفريق الأسود والأصفر.

في المقابل، يبدو أن "الشياطين الحمر" غير راغبين في دفع المبلغ المحدد لسانشو، و"يراهنون على تنزيل السعر"، كما تكتب "ديلي ميل" الإنجليزية. وينتظر يونايتد، شأنه في ذلك شأن باقي الأندية الأخرى في زمن كورونا، ما ستفضي إليه نتائج دوري الأبطال وتحديداً ما إذا كان سيتأهل إلى الموسم القادم من البطولة الأوروبية. وهناك عامل ثالث لا يتم الحديث كثيراً وهو سلوك سانشو "غير المنضبط".

ولهذا يعتمد مانشستر في حركة تكتيكية على عامل الوقت من أجل الضغط على النادي الألماني علّه يرغمه على "التنازل"،خاصة وأن حلبة السباق على خدمات المهاجم الإنجليزي خرج منها كل من مانشستر سيتي وليفربول، وبالتالي خلت الساحة عمليا لـ "الشياطين الحمر".

وهكذا بات دورتموند أمام احتمالين، إما الموافقة على تخفيض قيمة الشرط الجزائي، أو إقناع اللاعب بالبقاء. وأكدت "شبورت بيلد" أن هذا ما يحدث بالفعل، وذلك برفع أجره مقابل البقاء، وقالت الصحيفة إن دورتموند عرض مبلغ 10 ملايين عوض ستة ملايين كما هو الحال عليه اليوم. ولعلّ الخيار الثالث، الذي يسعى إليه الفريق في الخفاء، هو السماح لسانشو بالرحيل على أن يبقى موسماً آخر في صفوفه على سبيل الإعارة، في حلٍّ قد يكون الأنسب لجميع الأطراف.