شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إنجليزية تفجر مفاجأة مدوية بشأن موقعة ليفربول والسيتى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجرت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية مفاجأة مدوية حول أن هناك اتجاها لنقل مباراة مانشستر سيتى ضد ليفربول فى قمة الجولة الـ32 من الدورى الانجليزى المقررة 2 يوليو المقبل خارج ملعب الاتحاد، معقل السيتيزنز، لدواع أمنية.

وقالت الصحيفة إن المباراة قد تقام فى ملعب محايد بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، حيث قال متحدث مجلس مدينة مانشستر: «إن قرار مباراة مانشستر سيتى وليفربول فى ملعب الاتحاد فى 2 يوليو قيد المراجعة المستمرة». وأضاف: «سيعقد اجتماع للمجموعة الاستشارية للسلامة يوم الخميس، وقد نتمكن بعد ذلك من تحديد القرار». أشارت الصحيفة إلى أن هذه المباراة كانت واحدة من اثنتين لم يتم تحديد أماكن إقامتهما بعد، منذ الإعلان عن استئناف مسابقة الدورى الإنجليزى، حيث هناك مخاوف من كسر المشجعين قواعد الإغلاق واختراق بروتوكول مكافحة فيروس كورونا.

ولفتت الصحيفة إلى أن المباراة الثانية كانت لفريق ليفربول أيضا ولكن أمام إيفرتون وهى التى أقيمت أمس الأول وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، ولكنها أقيمت فى مكانها ملعب «بارك».

فى نفس السياق، أعلن نادى مانشستر سيتى سفر الأرجنتينى سيرخيو أجويرو، مهاجم الفريق، إلى برشلونة من أجل إجراء بعض الفحوصات بعد الإصابة التى تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه ضد بيرنلى بالدورى الإنجليزى.

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وشارك أجويرو رفقة فريقه ضد بيرنلى فى مباراة الجولة الـ30 من البريميرليج، وتسبب اللاعب الأرجنتينى فى الحصول على ركلة جزاء لفريقه سجل منها زميله الجزائرى رياض محرز الهدف الثالث لمانشستر سيتى، إلا أنه اشتكى من إصابة فى الركبة وخرج قبل نهاية الشوط الأول بدقائق.

وعبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» كتب سيتى: «تعرض سيرخيو أجويرو لإصابة فى ركبته اليسرى خلال فوز الفريق بنتيجة 5-0 على بيرنلى».

وأضاف: «يسافر اللاعب إلى برشلونة من أجل الخضوع لبعض الفحوصات تحت إشراف الدكتور رامون كوجات». وأتم: «الجميع فى مانشستر سيتى يتمنى لأجويرو الشفاء السريع».

جدير بالذكر أن ليونيل ديل كاستيلو، والد أجويرو، قال فى تصريحات لصحيفة «ماركا» إن نجله قد يخضع لعملية جراحية.