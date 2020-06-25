شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. ليفربول بطلًا للدوري الإنجليزي بفوز تشيلسي على مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج نادي ليفربول رسميًا بطلًا للدوري الإنجليزي الممتاز بعد نجاح نادي تشيلسي في التغلب على ضيفه مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج في إطار الجولة 31.

وتقدم تشيلسي أولًا عن طريق كريستيان بوليسيتش في الدقيقة 36 من خطأ قاتل لدفاع مانشستر سيتي، قبل أن يتعادل كيفين دي بروين في الشوط الثاني من ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 55.

وحصل البرازيلي فيرناندينيو، لاعب السيتيزنز على البطاقة الحمراء في الدقيقة 77 بعد منعه كرة تامي أبراهام من دخول شباك فريقه مستخدمًا يده، ليحتسب الحكم ركلة جزاء للبلوز سجلها ويليان في الدقيقة 78.

وجاء فوز تشيلسي بالمباراة ليحمل لليفربول الخبر السعيد بتتويجه رسميًا بالبطولة، بعدما غابت عن خزائنه لمدة 30 عامًا كاملة، والتي لم يفز بنسختها الجديدة التي انطلقت عام 1992 أبدًا.

ورفع تشيلسي رصيده إلى النقطة 51 محتلًا المركز الرابع، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 63 في المركز الثاني مبتعدًا بـ23 نقطة كاملة عن المتصدر ليفربول.

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