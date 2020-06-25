شكرا لقرائتكم خبر عن ناد يفسخ عقد لاعبه بسبب «تيك توك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تسبب استخدام اللاعب الإيطالي الشاب ميركو أنتونوتشي لتطبيق «تيك توك» في وضع حد لمسيرته في الملاعب البرتغالية، حيث كان يقضي فترة إعارة من فريقه الأصلي روما إلى نادي فيتوريا دي سيتوبال.

ويعتبر «أنتونوتشي» أحد النجوم الصاعدة في سماء الكرة الإيطالية، إلا أن النادي البرتغالي قرر إعادته إلى إيطاليا وقطع إعارته التي شهدت تسجيله هدفًا وحيدًا خلال 6 مباريات منذ انضمامه للفريق في يناير الماضي، بعدما لم يعجب باستخدام اللاعب لـ«تيك توك».

ونشر صاحب الـ 21 عامًا فيديو يظهر خلاله وهو يرقص ويبتسم مباشرة عقب هزيمة فريقه فيتوريا من بوافيستا بثلاثية مقابل هدف واحد، السبت الماضي.

ومن جانبه، نشر اللاعب اعتذارًا قال فيه: «هذه الرسالة هي لكي أقول إنني مدرك تمامًا للخطأ الذي ارتكبته، أود الاعتذار لكل من أغضبتهم، الجماهير والنادي والمدرب وزملائي، سأعتزل مواقع التواصل الاجتماعي من الآن وصاعدًا، سترونني فقط أعرق بقميص فيتوريا سيتوبال حتى القطرة الأخيرة».

ورغم اعتذاره، إلا أنه لم يكن كافيًا لإدارة النادي ومدربه، إذ أوضح المدير الفني لفيتوريا جوليو فيلاسكيز، حسب موقع «جول»، أنه تم التواصل مع روما وإخباره بالموقف وبقرار النادي بإنهاء استعارة اللاعب احترامًا للمشجعين ولتاريخ النادي وجميع من يعملون يوميًا لتمثيل هذا النادي بأقصى قدر من المسؤولية والكرامة، حسب قوله.

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