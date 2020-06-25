أرسنال يستعيد توازنه ويهزم ساوثهامبتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تغلب فريق آرسنال على مضيفه ساوثهامبتون بهدفين دون رد بملعب «سانت ميريز» مساء اليوم الخميس في الجولة الـ 31 من الدورى الإنجليزي.
سجل ثنائية الجانرز ادواردو نكيتاه في الدقيقة 20 وجوزيف ويلوك في الدقيقة 87.
بهذه النتيجة رفع آرسنال رصيده إلى 43 نقطة في المركز التاسع بينما يحتل ساوثهامبتون المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 37 نقطة.
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