شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز أساسياً مع مانشستر سيتي ضد تشيلسي الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمباراة تشيلسي في البريميرليج الليلة

ضمن لقاءات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي

حراسة المرمى: إيدرسون. خط الدفاع: ووكر، فرناندينيو، لابورت، ميندي. خط الوسط: رودريجو، جوندوجان، رياض محرز. خط الهجوم: كيفين دي بروين، رحيم ستيرلينج، برناردو سيلفا. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 61,130

تعافي 16,338

وفيات 2,533

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