رسميا.. ليفربول يتوج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الـ19 في تاريخه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 25 يونيو 2020

نجح فريق ليفربول في ضمان التتويج بالنسخة الحالية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الخميس، وبشكل رسمي.



جاء ذلك عقب سقوط مانشستر سيتي الوصيف أمام تشيلسي، اليوم، بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "ستامفورد بريدج"، بالجولة الـ31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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الجدير بالذكر أن ليفربول يتربع على عرش صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 86 نقطة، بفارق 23 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ63 نقطة.

ويتبقى 7 جولات فقط على انتهاء الموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن آخر تتويج لفريق ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" كان منذ 30 عامًا، وبالتحديد خلال موسم 1989-1990.