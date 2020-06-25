شكرا لقرائتكم البدري يهنئ محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وأعضاء جهازه الكابتن محمد بركات وطارق مصطفي واحمد ايوب وسيد معوض وايمن طاهر التهنئة لنجم الفراعنة محمد صلاح، لاعب ليفربول بعد تتويجه مع فريقه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وحصد البطولة الأهم والأكبر بين جميع دوريات العالم.

ونجح تشيلسي في الفوز على نظيره مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف ليتوج ليفربول باللقب بفارق النقاط وقبل ٧ مباريات ما تزال متبقية في طريق الريدز حتى انتهاء المسابقة.

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أعتبر المدير الفني أن مساهمة صلاح في تتويج الريدز باللقب لهو فخر كبير لكل مصري خاصة وأن نجم الفراعنة مؤثر للغاية مع فريقه ويعتبر أهم لاعب خلال السنوات الثلاثة الماضية ويحتل حاليا صدارة هدافي الفريق في الدوري برصيد ١٧ هدفا والأكثر تسجيلا لليفربول طوال ٣ سنوات متتالية.

شدد المدير الفني على أنه من دواعي الفخر أن يساهم صلاح في تتويج فريقه بلقب غالي غاب عن دولاب بطولات ليفربول طوال ٣٠ سنة كاملة، ومن الرائع أن يكون مؤثرا وأحد أهم اللاعبين في صفوف بطل البريميرلييج الجديد.