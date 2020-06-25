شكرا لقرائتكم بكري سليم: المقاصة ينضم لمبادرة الزمالك لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضامن نادي مصر المقاصة مع مطالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المطالب بلقاء أندية الدوري الممتاز مع الدكتور مصطفى مدبولي لعرض الظروف الصعبة التي تمر بها الكرة المصرية حالياً.

وأكد اللواء بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة أن نادي مصر المقاصة متضامن مرتضى منصور ونادي الزمالك في مبادرة طلب الأندية لقاء رئيس الوزراء لأن الأمر يحتاج الى صياغة بشكل مختلف عن القرارات الأخيرة.

أضاف بكري سليم في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية" ، قائلا: "مصر المقاصة يطالب مجددا بانطلاق الموسم الجديد".

تابع بكري سليم: "الخطيب أكد أن الأهلي يطالب بعودة النشاط بسبب مستحقات الرعاية وليس لقب الدوري المصري وهو أمر يحتاج إلى دراسة ودعم من الدولة للجميع".

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وقال بكري سليم: " الأندية بحاجة الى دعم من الدولة لحل الأزمة المالية وأن رئيس نادي الزمالك يتحدث بإسم 13 نادياً بشأن عودة الدوري المصري الممتاز".

كشف اللواء بكري سليم نائب المدير التنفيذي لمصر المقاصة، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع عدد من الأندية بمقر الأهلي قبل اجتماعهم باللجنة الخماسية، وقال بكري سليم خلال استافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية: "فوجئت بهاتف من محمود الخطيب رئيس الأهلي، لكي نجلس مع بعض، وكانت مقابلة رائعة، وكلنا كنا نتحدث أننا مع الدولة، ولكن علينا أن نوضح بعض الأمور في الاجتماع، لم يجبر أحد الآخر على ما سيقوله في الاجتماع".

وأوضح بكري سليم ، صعوبة استكمال بطولة الدوري المصري هذا الموسم، بعد توقفها لأكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.