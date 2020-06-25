شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يستقر على رحيل جوميز بعد نهاية عقده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مسئولو الإسماعيلي على توجيه الشكر للفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للدراويش بعد نهاية مدة عقده، في ظل عدم قناعة مجلس إدارة النادي بقدرات المدرب الفرنسي التدريبية.

وأكد مصدر داخل النادي الإسماعيلي أن مدة عقد ديديه جوميز مع الإسماعيلي تنتهي يوم 31 يونيو الجاري، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، وترفض الإدارة بقاؤه على رأس القيادة الفنية رغم قرار عودة الدوري في أغسطس المقبل.

ولم يظهر جوميز بصمة خلال تدريب الدراويش، حيث حقق الفريق نتائج متباينة ما بين الجيد والسيئ، وترغب الإدارة في عدم تجديد عقده بعد نهاية مدة عقده .

ورحب مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بمقترح إستكمال منافسات البطولة العربية بالمغرب ، حيث يتمسك النادى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية وهى البطولة المتبقية للفريق الأصفر لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدوري .

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ورغم أن فريق الاسماعيلى قد سافر للمغرب لمواجهة الرجاء قبل تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى عقب تفشى فيروس كورونا إلا أن مجلس الدراويش يرحب بإستئناف منافسات البطولة فى أى مكان يحدده الاتحاد العربى الذى سيحرص على سلامة عناصر البطولة بالطبع .

ويصر الاتحاد العربى لكرة القدم، على عدم إلغاء النسخة الحالية من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية"، فى ظل توقفها الحالى بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ وضع الاتحاد اقتراحا جديدا لاستكمال مباريات النسخة الحالية من البطولة، فى المغرب، التى سوف تستضيف المباراة النهائية هذا العام، ذكر موقع " le360" المغربى، أن اقتراح الاتحاد العربى، يقضى بإقامة مباراة الرجاء مع الإسماعيلى، ومباراتى الثنائى السعودي الشباب والاتحاد، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط، وهو نفس الملعب الذى سوف يستضيف المباراة النهائية.