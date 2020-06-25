شكرا لقرائتكم الإسماعيلي يرفض استكمال الدوري ويتمسك باللعب فى البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسيطر حالة من الاستغراب داخل صفوف نادي الإسماعيلي بسبب رفض مسئولي قلعة الدراويش قرار وزارة الرياضة باستكمال ما تبقى من منافسات الموسم الحالي، ويتمسكون بضرورة إلغاء الموسم الحالي والتحضير لموسم جديد.

حالة الاستغراب التي انتابت الشارع الإسماعيلاوي بسبب رفض إدارة الدرويش استكمال الدوري، في الوقت الذي تتمسك فيه باستكمال البطولة العربية، لاسيما بعدما وصل فيها الفريق الأصفر للدور قبل النهائي، وحقق الفوز بهدف نظيف على الرجاء المباراة في مباراة الذهاب بالإسماعيلية، قبل جولة الإياب في الدار البيضاء بالمغرب.

واستفسر الإسماعيلي من الاتحاد العربي لكرة القدم عن موعد عودة منافسات النسخة الحالية من البطولة العربية، لاسيما وان الإسماعيلي ينافس على حصد اللقب العربي، ويرفض فكرة الغاء النخسة الحالية، في الوقت الذي يرفض فيه عودة الدوري بسبب تواجده بعيدا عن المراكز المتقدمة بجدول الدوري.

ورحب مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان بمقترح إستكمال منافسات البطولة العربية بالمغرب ، حيث يتمسك النادى بحلم التتويج باللقب العربى لأول مرة فى التاريخ بعد وصول الدراويش للمباراة قبل النهائية وهى البطولة المتبقية للفريق الأصفر لإنقاذ موسمه من الغضب الجماهيرى عقب وداع الكأس والتراجع الكبير فى بطولة الدوري .

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ورغم أن فريق الاسماعيلى قد سافر للمغرب لمواجهة الرجاء قبل تأجيل اللقاء لأجل غير مسمى عقب تفشى فيروس كورونا إلا أن مجلس الدراويش يرحب بإستئناف منافسات البطولة فى أى مكان يحدده الاتحاد العربى الذى سيحرص على سلامة عناصر البطولة بالطبع .

ويصر الاتحاد العربى لكرة القدم، على عدم إلغاء النسخة الحالية من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية"، فى ظل توقفها الحالى بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ وضع الاتحاد اقتراحا جديدا لاستكمال مباريات النسخة الحالية من البطولة، فى المغرب، التى سوف تستضيف المباراة النهائية هذا العام، ذكر موقع " le360" المغربى، أن اقتراح الاتحاد العربى، يقضى بإقامة مباراة الرجاء مع الإسماعيلى، ومباراتى الثنائى السعودي الشباب والاتحاد، على ملعب "الأمير مولاي عبد الله" بالرباط، وهو نفس الملعب الذى سوف يستضيف المباراة النهائية.