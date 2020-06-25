شكرا لقرائتكم مكاسب كريم بامبو من الرحيل عن الزمالك في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات كريم بامبو، جناح نادى الزمالك المهاجم، قريبا من الرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في الميركاتو الصيفي الجاري.

وتعتبر قلة مشاركة الجناح المهاجم وعدم اعتماد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون عليه بصفة أساسية، خلال مباريات الفريق في وجود زحام شديد في مركز الجناح المهاجم الأيمن والأيسر وتألقهم في المواجهات المحلية والقارية ومن أبرزهم المغربين أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، وكذلك أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمود عبد الرازق شيكابالا علاوة على اخرين لا يعتمد عليهم بشكل أساسي مثل مصطفى فتحي وإسلام جابر وإمام عاشور ومحمد عنتر.

وتلقى كريم بامبو عدة عروض محلية، للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لعل أبرزها سموحة والاتحاد الإسكندريين، وإنبي والمصري البورسعيدي.

"الخليج 365" يستعرض مكاسب كريم بامبو من الرحيل عن الزمالك في الصيف

المشاركة المستمرة

سيفوز كريم بامبو حال انتقاله لأحد الأندية الأربعة سموحة ، الاتحاد، إنبي أو المصري، بالمشاركة المستمرة والدائمة وسيكون دائما ضمن التشكيل الأساسي للفريق الذى سيدافع عن الوانه بدلا من قلة مشاركته مع الزمالك وقلة فرص تواجده ضمن تشكيل كارتيرون.

اكتساب خبرات كبيرة



سيكتسب بامبو خبرات كبيرة جدا محليا حال مشاركته المستمرة مما سيسهم في تألقه حال انتهاء اعارته او عوده للزمالك مما قد يمكنه مستقبلا من اللعب أساسيا في صفوف الزمالك بزيادة خبراته في مركزه.

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عروض احترافية جديدة..ربما تسهم فترة اعارة كريم بامبو في تلقيه عروض احترافية جدية لأندية أخري حال تألقه لإعادة اكتشاف نفسه من جديد سواء خليجية أو أوروبية من خلال مشاركة الأندية في البطولات العربية او الافريقية.

اللعب لمنتخب مصر



حال تألق بامبو سيكون على "أعتاب اللعب لمنتخب مصر والدفاع عن ألوان المنتخب الوطني في عدة مناسبات ليحجز مكانا أساسيا".