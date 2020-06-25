شكرا لقرائتكم شبانة: صالح جمعه تلقى عرضين أوروبيين و 3 اخرى محليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف اليوم السابع أنه على الرغم من تأكيد العديد من الأندية أن صالح جمعة لاعب الأهلي ليس ضمن حساباتهم الفنية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، فصالح جمعة تلقى عرضين أوروبين و٣ عروض محلية خلال الفترة الماضية، فأحد العروض الأوربية من الدوري البرتغالي فيما دخلت أندية الاتحاد السكندري وسموحة وانبي في مفاوضات مع اللاعب لبحث طلباته للانتقال اليها في الموسم الجديد.

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وأضاف شبانة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أعلن عدم حاجته لصالح جمعه إلا أن الإدارة الحمراء ترفض الاستعجال في ملف صالح جمعة، خاصة وأن هناك قناعه داخل لجنه التخطيط بقدراته الفنية والبدنية، في الوقت الذي لا تضمن الإدارة بقاء فايلر نفسه ،حيث أنه في حاله رحيل المدرب السوبسري سيستمر صالح جمعه في صفوف الفريق بناءا على توصية من لجنة التخطيط.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.