شكرا لقرائتكم شبانة فى لايف اليوم السابع: اتحاد الكرة يعترف بأحقية الزمالك فى إلغاء الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع : ان مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أكدو أنه من حق إدارة الزمالك اللجوء للفيفا ضد قرار استكمال الدورى، بداعى أنه من حق مجلس الوزراء عودة النشاط لكن من الناحية الفنية فالأندية لها الحق فى تقرير مصير الدورى الحالى سواء بالاستكمال او الالغاء.

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أضاف الإعلامي شبانه عبر برنامج " مع شبانه " على صفحات اليوم السابع :مسئولو الجبلاية أكدو أن فيفا منح للحكومات الحق فى تحديد مصير النشاط الرياضى من حيث موعد عودته، لكن شكل المسابقات واستكمال الموسم أو بدء موسم جديد يرجع الى الأندية باعتبارها الجمعية العمومية صاحبة القرار النهائى.

تابع الإعلامي محمد شبانه : على جميع الأندية إحترام قرارات الدولة خاصة أن معظم الأندية وافقت على عودة النشاط بعد قرار الدولة وبدأو فى إجراء المسحات على فيروس كورونا ، وعلى الجميع احترام القرارات والتعايش مع فيروس كورونا.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضا أزمات اللاعبين مع أنديتهم.