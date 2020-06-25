شكرا لقرائتكم محمد صلاح يحصد لقب الدوري الإنجليزي للمرة التاسعة عشر فى تاريخه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج فريق ليفربول، بقيادة النجم المصرى محمد صلاح، بلقب الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2019 – 2020، للمرة التاسعة عشر فى تاريخه، والمرة الأولى منذ 30 عاما، بعد خسارة فريق مانشستر سيتي، أمام مضيفه فريق تشيلسي، بنتيجة 2 – 1، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب "ستامفورد بريدج"، فى ختام منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

أنهى تشيلسي الشوط الأول من اللقاء، متفوقا بهدف سجله الأمريكى كريستيان بوليسيتش، فى الدقيقة 36 من زمن اللقاء، بعد استغلاله خطأ دفاعى من لاعبى السيتي، قبل أن يرواغ مدافع السيتي، ويضعها على يسار حارس مانشستر سيتي.

ومع بداية الشوط الثانى، نجح مانشستر سيتي، فى إدراك هدف التعادل فى الدقيقة 55، من تسديدة رائعة عن طريق النجم البلجيكي كيفن دى بروين.

ولكن عاد البلوز للتقدم من جديد، فى الدقيقة 78، عبر ركلة جزاء، سجلها البرازيلى ويليان، وطرد على أثرها مواطنه فرناندينيو، لاعب السيتي.

بهذه النتيجة توقف رصيد مانشستر سيتي، عند 63 نقطة، فى المركز الثانى، متأخرا بفارق ليفربول، صاحب الصدارة برصيد 86 نقطة، قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، بينما رفع تشيلسي رصيده للنقطة 54 فى المركز الرابع.

وبدأ تشيلسي المباراة بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: كيبا

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الدفاع: ازبيليكويتا ، كريستنسين ، ألونسو ، روديجر

الوسط: مونت ، كانتى ، باركلى

الهجوم: ويليان ، بولسيتش ، جيرو

فى المقابل يخوض مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: والكر ، بنجامين ميندى ، لابورتى ، فيرناندينيو

الوسط: دى بروين ، جوندوجان ، رودريجو

الهجوم: برنادرو سيلفا ، محرز ، سترلينج