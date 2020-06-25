شكرا لقرائتكم فوز أستراليا ونيوزيلندا باستضافة مونديال السيدات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الخميس أستراليا ونيوزيلندا حق استضافة كأس العالم للسيدات 2023 بعد تصويت لمجلس الفيفا. وتفوق العرض المشترك على عرض كولومبيا لاستضافة البطولة التي تم توسيعها لتشمل 32 فريقا. وحظي ملف أستراليا ونيوزيلندا بدعم القارة الآسيوية التي تنتمي الأولى إلى اتحادها منذ يناير 2006 بحثا عن المنافسة التي كانت متواضعة في القارة الأوقيانية.

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