مدير التعاقدات بالزمالك يُعلن رحيله عن منصبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
أعلن شريف إسلام، مدير التعاقدات والتسويق بنادي الزمالك، رحيله عن منصبه دون إبداء أي أسباب لذلك.
ودوّن إسلام ـ عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس:"أحلى الأيام مضت وأجمل مكان في الدنيا حب الحياة والكيان، شكراً لكل فرد في النادي شكراً للمستشار مرتضى منصور على دعمه شكراً لأخويا والكادر الأهم في السنوات الأخيرة أمير مرتضى".
وأتم مدير التعاقدات والتسويق بالزمالك حديثه بـ:شكراً مجلس الإدارة، يارب كل النجاح للكيان أفضل إداره عملت معها طوال ١٠ سنوات في النادي".
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