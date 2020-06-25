مباشر.. ليفربول يترقب القمة.. تشيلسي 1 -1 مانشستر سيتي.. هدف رائع

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد همام:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة القمة والتي تجمع بين تشيلسي وضيفه مانشستر سيتي في قمة الجولة 31 من منافسات بريميرليح.

ويستضيف تشيلسي منافسه مانشستر سيتي على ملعبه "ستامفورد بريدج" في لقاء يسعى كل طرف إلى تحقيق الفوز.

البداية من صاحب الضيافة حيث يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 51 نقطة بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.

ويسعى تشيلسي للحفاظ على تواجده بين الأربعة الكبار من أجل التأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

في المقابل، يحاول مانشستر سيتي إلى مواصلة انتصارته القوية منذ العودة لاستئناف بريميرليج إذا يحتل السيتي المركز الثاني برصيد 63 نقطة بفارق 23 نقطة عن ليفربول متصدر الترتيب.

السيتي في حال عدم تحقيقه الفوز وسقوطه في فخ التعادل أو الخسارة يكون ليفربول توّج رسميًا باللقب بعد غياب دام 30 عامًا عن تحقيق لقب الدوري.

تشكيل تشيلسي: حراسة المرمى: كيبا أريزا بالاجا.- ماركوس ألونسو - أنطونيو روديجر - أندرياس كريستنسن - سيزار أزبيلكويتا - ماسون ماونت - روس باركلي - نجولو كانتي - كريستيان بوليستتش - ويليان - أوليفيه جيرو.

تشكيل مانشستر سيتي: إيدرسون - إيمريك لابورتي - فيرناندينيو - كايل والكر - بينجامين ميندي - إيلكاي جوندوجان - كيفين دي بروين - رودري - رياض محرز - بيرناردو سيلفا - رحيم ستيرلينج.

تفاصيل المباراة:

سيتي في أول عشر دقائق بدأ المباراة مستحوذًا على الكرة على أمل الوصول لشباك تشيلسي حيث كانت أخطر فرصة في البداية عن طريق ميندي بتسديدة قوية يبعدها كيبا حارس "البلوز" بقدميه.

التهديد الأول من تشيلسي لكن تمر بسلام على سيتي كانت في الدقيقة 13 بتسديدة قوية من جانب اللاعب الشاب ماونت لكن تمر أعلى المرمى.

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الدقيقة 15 كانت ستشهد خطأ فادح من حارس تشيلسي كيبا بعدما وجه كرة بالخطأ جاءت لرياض محرز لتصل الكرة لسيلفا لكن دفاع تشيلسي يدخل ويبعد الكرة.

أخطر فرص المباراة كانت عن طريق مدافع مانشستر سيتي فيرناندينيو بعدما تسلم كرة عرضية رائعة يحولها البرازيلي برأسية رائعة نحو المرمى لكن كيبا يتألق ويبعد الكرة لركنية في الدقيقة 18.

الدقيقة 33 كاد تشيلسي يفتتح أهداف المباراة عن طريق مدافعه كريستنسن بعد عرضية رائعة من البرازيلي ويليان لكن الحارس إيدرسون يتألق ويحافظ على نظافة شباكه.

الدقيقة 36 شهدت هدفًا لصالح أصحاب الأرض عن طريق الأمريكي كريستيان بوليستتش الذي استغل خطأ كارثي من دفاع مانشستر سيتي لينفرد لاعب "البلوز" بالمرمى ويسجل هدفًا لصالح فريقه.

مانشستر سيتي بدأ الشوط الثاني مستحوذًا على الكرة مثلما حدث الشوط الأول حيث حاول لاعبه الفرنسي ميندي أن يهدد تشيلسي بكرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن دون خطورة في الدقيقة 52.

الدقيقة 55 من زمن أحداث المباراة استطاع النجم البلجيكي كيفين دي بروين أن يسجل هدف التعادل للسيتي من ركلة حرة مباشرة رائعة يكتفي حارس تشيلسي بمتابعتها.

السيتي كان أن يسجل الهدف الثاني في المباراة عن طريق رحيم ستيرلينج في الدقيقة 56 بعد انفراده بمرمى تشيلسي لكن القائم يتدخل.

تشيلسي أهدر فرصة هدف مؤكد عن طريق ماونت في الدقيقة 63 لكن تمر الكرة بجوار القائم لتظل النتيجة (1-1).

الدقيقة 67 من زمن أحداث المباراة عاد ستيرلينج ليهدد مرمى تشيلسي بكرة رائعة على حدود منطقة الجزاء لكن تمر بجوار القائم.

الدقيقة 70 أنقذ والكر أخطر فرص المباراة من تشيلسي بعد انفراد كريستيان بوليستتش بالمرمى لكن مدافع السيتي يتألق ويبعد الكرة من على خط المرمى.

الدقيقة 78 تلقى مانشستر سيتي ضربتين متتاليتين بطرد مدافعه فيرناندينيو بعدما لمس الكرة بيده في منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء لتشيلسي ينفذها ويليان ويسددها على جهة اليسار.

تابعونا لمتابعة أحداث المباراة فور انطلاقها..