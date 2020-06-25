تتويج ليفربول.. تشيلسي ومان سيتي بالقوة الضاربة في قمة بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: كشف المديران الفنيان لتشيلسي ومانشستر سيتي، عن تشكيلتهما لمواجهة الليلة بين الفريقين، ضمن الأسبوع الـ31 من الدوري الإنجليزي. وأعلن فرانك لامبارد المدير الفني لتشيلسي عن تشكيلته التي جاءت كالتالي: كيبا - ازبيليكويتا- روديجر - كريستنسين - ألونسو - كانتي - ماونت - باركلي - ويليان - بولسيتش - جيرو Advertisements فيما دفع بيب جوارديولا المدير لمانشستر سيتي بالتشكيل التالي: إديرسون - ووكر - لابورت - فيرناندينيو - ميندي - جوندوجان - رودريجو - محرز - دي بروين - بيرناردو سيلفا - ستيرلينج ويحتل مان سيتي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة، بفارق 23 نقطة أمام المتصدر ليفربول، فيما يحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 51 نقطة. وفي حالة تعادل سيتي أو خسارته في مباراة اليوم، يتوج ليفربول رسميا بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما.

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