فيفا يقدم 5 مقترحات ويرحب بالبطولة العربية بقطر وموعد الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن القرارات التي خلص إليها اجتماع مجلس فيفا اليوم الخميس، بشأن أجندة المباريات الدولية، حيث قدم 5 اقتراحات، ورحب بإقامة البطولة العربية للمنتخبات في عام 2021.

وقال فيفا في بيانه الذي نشره عبر موقعه الرسمي: "نتيجة لعملية تشاور مكثفة مع الاتحادات والجهات المعنية عن المشهد العام لكرة القدم، وافقت مجموعة العمل المسئولة عن فيروس كورونا على تقديم خمسة مقترحات تتعلق بجدول المباريات الدولية للرجال في أعقاب الوباء."

وأتت المقترحات الخمسة كما يلي:

- نقل مباريات الملحق بين القارات الخاصة بالتأهل لكأس العالم 2022 من مارس 2022 إلى يونيو 2022.

- تأجيل نافذة سبتمبر 2020 لكل من الاتحاد الأسيوي، الإفريقي، كونكاكاف وأوقيانوسيا.

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- استمرار نافذة سبتمبر 2020 كما كان مخطط لها في كونميبول، ويويفا وتظل قيد متابعة الموقف.

- تمديد نافذتي أكتوبر 2020، ونوفمبر 2020 لمدة يوم واحد في يويفا من أجل تسهيل إقامة 3 مباريات بدلًا من 2.

- تمديد نفاذة يونيو 2021 لمدة 7 أيام في الاتحاد الأسيوي، الإفريقي، كونكاكاف، وأوقيانوسيا، من أجل تسجيل لعب 4 مباريات بدلًا من 2.

وأعلن مجلس فيفا موافقته على إقامة البطولة العربية في 2021، والتي ستضم منتخبات كرة القدم للرجال في المنطقة العربية من أفريقيا وأسيا، على أن تضم لاعبين محلين وتقام خارج الأجندة الدولية، وتقام في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر 2021.

إضافة إلى ذلك، فقد وافق فيفا على تعديل الأمور التنظيمية الخاصة بمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، على أن تكون في الفترة من 21 يوليو، إلى 7 أغسطس مع إضافة تقنية حكم الفيديو المساعد، وإمكانية مشاركة اللاعبين اللذين ولدوا بداية من 1 يناير 1997.